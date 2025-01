Lanazione.it - Due perturbazioni poi il freddo artico, cosa succede in Toscana. Il tempo per la Befana

Firenze, 2 gennaio 2025 – Il 2025 è iniziato all’insegna dell'anticiclone delle Azzorre, il che significa trovarsi l’alta pressione in inverno. Ma i giorni di belche hanno caratterizzato le feste natalizie appena passate hanno i giorni, o meglio le ore contate. E’ atteso un deciso peggioramento che riguarderà anche la. La prima perturbazione del 2025 Torna la neve Seconda perturbazione IlLa prima perturbazione del 2025 La prima perturbazione del nuovo anno è prevista tra giovedì 2 e venerdì 3 dicembre con qualche fenomeno sulle Alpi, sulle Isole Maggiori e trae Lazio. Fino al giorno dell'Epifania l'Italia verrà attraversata da ben due, in attesa poi di una possibile ondata di gelo. Entrambe lesaranno alimentate da aria polare in quota e sospinte da venti meridionali, anche forti nella seconda di esse.