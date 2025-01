Liberoquotidiano.it - "Dobbiamo fermare la tecnodestra": la sinistra apre l'anno con un'altra follia

Prima si giustificava tutto con la nostalgia del fascismo e quindi bisognava azzannare, cancellare, distruggere ogni “tentativo di restaurazione”, ancorché inesistente. Adesso, il salto di qualità, imposto al solito da Repubblica e vergato da Ezio Mauro. Il nemico da battere è più alto ancora, oltre alle idee possiede i soldi e quindi va fatta partire l'operazione che sollevi le democrazie del mondo dal rischio di prevalenza di nuovi barbari arricchiti. La suggestione viene prima lanciata, poi offerta in pasto ai columnist a cui si fa ricorso quando la difficoltà da consenso calante annulla ogni prospettiva di attrattiva politica. E alla fine della giostra la si rilancia come prodotto del giornalismo internazionale che innesta l'allarme. Lo fda decenni e ora in maniera più sofisticata.