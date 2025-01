Oasport.it - Dakar 2025: tutte le donne in gara. Fari puntati su Gutierrez. Sandra Gomez unica tra le moto

Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli. Tra poco più di ventiquattro ore si alzerà infatti il sipario sulla Quarantasettesima edizione del Rally, per il sesto anno consecutivo in scena nel territorio dell’Arabia Saudita, nello specifico dal 3 al 17 gennaio. Una manifestazione titanica che, ormai da tempo, vanta anche una partecipazione importante dipilota e co-pilota, presenti anche quest’anno con numeri significativi.Chiaramente, le cifre oscillano a seconda delle categorie. Nellead esempio, è previsto il coinvolgimento di una sola centaura: si tratta dirappresentante dell’ampio roster di 135 partecipanti. Per lei sarà la terzacon il Fantic Racing Rally Team. Nel 2022 fu quarantesima, mentre lo scorso anno fu costretta ad uno sfortunato ritiro.