Anteprima24.it - Corso Secondigliano, resta incastrato con la manina in un gioco al centro commerciale: paura per bimbo

Tempo di lettura: < 1 minutoMomenti diieri pomeriggio per un bambino rimastocon lain uninstallato all’interno di un. E’ accaduto a. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è stato attratto da un distributore di palline con sorpresa ed avrebbe infilato laall’interno della “bocca” in metallo dalla quale escono le sfere colorate. All’improvviso, però, l’attenzione dei genitori è stata richiamata dal pianto del piccolo impaurito perchè non riusciva più ad estrarre la mano. Dopo alcuni tentativi, la decisione di far scattare l’allarme al 115 ma a risolvere la situazione è stato Giuseppe Alviti Istruttore GPG e noto sindacalista che è subito intervenuto e dopo aver tranquillizzato il piccolo, sono riusciti a smontare l’apparecchio e a liberare ladel bambino poi visitato dai sanitari del 118.