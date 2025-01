Bergamonews.it - “Concerto dell’Epifania”, a Riva di Solto un ensemble di oltre 60 elementi

Leggi su Bergamonews.it

didiaccoglie l’anno nuovo con il “” che si terrà nella chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo, domenica 5 gennaio alle 20.30.L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Biblioteca didi, augura a tutti i cittadini un buon anno nuovo con uncorale eseguito da uncomposto da60.Si esibiranno il Coro Voci Bianche e il Coro Nuova Armonia della Piccola Accademia di Musica San Bernardino di Chiari (BS), un coro di sole voci femminile diretto da Roberta Massetti, Luigi Mazzocchi e Maurizio Ramera.Ad accompagnare il grande coro saranno Andrea Manenti e Diego Gordi al pianoforte.In programma le più belle melodie natalizie, da brani della tradizione a melodie del repertorio spiritual e gospel, la ricerca musicale spazia anche verso nuove composizioni, come sarà per l'”Halleluja” di Choen nell’arrangiamento dei famosissimi Pentatonix.