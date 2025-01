Oasport.it - Con quale pettorale partirà Sofia Goggia in gigante: le ipotesi in base alla World Cup Starting List

Con l’ultimo aggiornamento, giunto al termine della gara di Semmering, laCupdifemminile, valida per quanto concerne la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino, contribuirà a stabilire l’ordine di partenza della prima manche della gara di Kranjska Gora, in Slovenia.Sabato 4 gennaio Federica Brignone, prima, potrà avere untra l’1 ed il 7, mentre Marta Bassino, nel secondo gruppo di merito all’11° posto (decima per l’infortunio di Shiffrin),con untra l’8 ed il 15, cosa che non potrà fare, al rientro nella specialità., 19ma in graduatoria, scalerà al 16° posto in virtù del ritiro della norvegese Ragnhild Mowinckel e degli infortuni della statunitense Mikaela Shiffrin e della slovacca Petra Vlhova, ma avrà bisogno di un ulteriore forfait per rientrare nel secondo gruppo di merito, altrimenti sarà costretta a partire colnumero 16.