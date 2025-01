Quotidiano.net - “Cecilia Sala detenuta in condizioni tremende”: appello di Giuliana Sgrena sui diritti umani

"Lein cuisono, nessuno dovrebbe essere tenuto in quelle. Idovrebbero essere garantiti in qualsiasi Paese". A parlare all'ANSA è, giornalista e scrittrice che fu sequestrata in Iraq, a Baghdad, nel 2005 da parte di terroristi islamisti in pieno giorno.era all'epoca giornalista del Manifesto e il suo rapimento durò un mese. I suoi sequestratori diffusero un video con la prigioniera e le loro richieste: il ritiro del contingente italiano dall'Iraq. Per chiedere la sua liberazione e sollecitare il governo italiano ad agire in tal senso si svolse a Roma il 19 gennaio una manifestazione che richiamò mezzo milione di persone. "L'esserein un Paese che non è il tuo - racconta - è qualcosa che ti destabilizza perché sei tagliata fuori da tutto, puoi solo immaginare le reazioni che avvengono nel tuo Paese.