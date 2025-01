Capri, stravince Emilia Pérez con 6 awards poi The Brutalist

Leggi su Ildenaro.it

Al 29esimo ‘, Hollywood Festival’ trionfa ‘’ con seicompreso miglior film, miglior attrice Karla Sofia Gascón (miglior sceneggiatura adattata e miglior cast), seguito con tre riconoscimenti da ‘The’ di Brady Corbet e con due da ‘Conclave’, ‘Dune: Part Two’, ‘Wicked’, mentre è ‘Vermiglio’ di Maura Delpero (Premio Lina Wertmuller filmmaker dell’anno), in short list agli Oscar per migliore film internazionale e nominato per Golden Globes, ad aggiudicarsi il titolo Best International Feature of the Year. Lo annuncia l’attore Franco Nero, co-chair del board dell’Istitutonel Mondo, di cui quest’anno fanno parte grandi artisti come i premi Oscar, Gianni Quaranta, Nick Vallelonga e Alessandro Bertolazzi, il già candidato all’Oscar Vittorio Sodano e il leggendario musicista Phil Palmer, nella giornata conclusiva della 29esima edizione.