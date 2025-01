Calza della Befana, la caramella più amata è agli agrumi

Leggi su Ildenaro.it

Più di 9 su 10 (95%) consuma caramelle e circa 1 su 3 (31%) lo fa almeno 3-4 volte a settima. La tendenza arriva con il conto alla rovesciafesta. Il gusto di caramelle più amato dai connazionali – secondo una recente indagine di AstraRicerche e rilanciata per l’occasione da Unione Italiana Food – Caramelle, è quello(44%), che si piazza in testa alla classifica dei sapori più apprezzati, seguito dalla menta forte o balsamica (39%) e dalla liquirizia (36%). Completano la «top five» dei gusti più desiderati il ??gruppo composto da «menta, eucalipto, anice» (34%) e dai frutti di bosco (27%). Unione Italiana Food. evidenzia inoltre in una nota che lo scorso anno quasi 1 italiano su 2 (44%) ha onorato la tradizione, facendo trovare a figli e nipoti lacon i dolci.