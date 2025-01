Metropolitanmagazine.it - Calciomercato Milan: tutti i nomi per Conceição

La rivoluzione che l’arrivo di Sergiosulla panchina rossonera porta con sé ha come diretta conseguenza cambiamenti radicali anche in ottica mercato. Nuovi obiettivi, nuovi profili da seguire e nuove trattative da imbastire: sarà un gennaio caldissimo per Moncada, Furlani e Ibrahimovi?, che nel più breve tempo possibile dovranno cercare di regalare al nuovo tecnico portoghese gli elementi ideali per la sua idea di calcio. Non a caso in poche ore l’approdo dell’ex allenatore del Porto aello ha portato (e riportato) al centro deldeltantissimiperi reparti – fra sorprese, ritorni di fiamma –, con un filo rosso a collegarli, Jorge Mendes. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il procuratore, agente dello stesso, avrebbe infatti già proposto alcuni suoi assistiti al club meneghino, che valuterà il da farsi nelle prossime ore.