Calcio Giovanile / Juniores Provinciale, il Borghetto di mister Polzonetti chiude il 2024 da capolista

Una stagione iniziata alla grande per ladel. Primo posto attuale in classifica e sempre più talenti inseriti in prima squadra.: “un risultato che premia la nostra passione e dedizione. La squadra è lo specchio dei valori che trasmetto ogni giorno. ConLuchetta? Un’ottima sinergia, lavoriamo per valorizzare i giovani, che sono il futuro”MONTE SAN VITO, 2 gennaio 2025- Archiviata la prima parte di stagione, il 2025 si apre con le migliori premesse per ilmarchigiano. I giovani dell’SSDallenati daEmanuelee partecipanti al CampionatoCategoriaGirone B, hanno terminato ilin impennata.Un’ultima vittoria casalinga di 2-1 contro Candia Baraccola Aspio e attualmente in testa la classifica in solitaria a quota 21 punti.