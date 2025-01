Fanpage.it - Buffon la butta lì, a quasi 47 anni potrebbe tornare in campo a livello altissimo: “Tutto è possibile”

Gigisi propone tra il serio e il faceto a qualcuna delle 32 squadre che giocherà il Mondiale per Club nel 2025: "Nella vita. non si sa mai. Tutto è possibile, no? Non sarebbe una sorpresa".