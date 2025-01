Lanazione.it - Botti di Capodanno, grave 30enne. Falange amputata e ustioni al volto. Bimba di 9 anni medicata a Terni

Leggi su Lanazione.it

Parte di un dito della mano destra amputato, bruciature al, al petto e al braccio destro, d- lievi per fortuna - alla vista. È lui, un trentenne di Pierantonio, ad aver avuto la peggio nella notte diin Umbria: è stato ferito dallo scoppio di un grosso petardo maneggiato male. Il fatto è accaduto nella frazione umbertidese, in via Petrarca, a pochi metri dal Cva dove il giovane, assieme ad alcuni amici stava festeggiando la fine dell’anno. Da testimonianze e dalle indagini dei carabinieri, pare che il trentenne abbia acceso il petardo dalla parte sbagliata provocando lo scoppio dell’ordigno che teneva in mano. Secondo testimoni il giovane, che assieme agli amici avrebbe esploso numerosi ““ per festeggiare ilavrebbe raccolto il petardo sulle prime inesploso tentando di riaccenderlo, finendo per provocarne l’esplosione.