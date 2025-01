Bari neonato trovato morto nella culla termica di una chiesa

Leggi su Dayitalianews.com

Questa mattina, il corpo senza vita di unè statoall'interno delladelladi San Giovanni Battista, situata nel quartiere Poggiofranco di. Sembra che chi abbia lasciato il piccolo non abbia chiuso la porta della stanza dove si trova la, impedendo così l'attivazione del sistema d'allarme. "Mi trovo a Roma – ha dichiarato don Antonio Ruccia, parroco della, SPIEGA all'ANSA – ma il mio cellulare, collegato alla, non ha ricevuto alcuna notifica". L'assenza di allarme suggerisce che ilpossa essere stato depostogià privo di vita. La polizia ha avviato un'indagine per chiarire la vicenda.Chi lo ha lasciato non avrebbe chiuso la porta della stanza che custodisce lae questo non avrebbe fatto scattare l'allarme