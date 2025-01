Ilfattoquotidiano.it - Assegni più bassi per chi va in pensione nel 2025: con l’aumento dell’aspettativa di vita i contributi versati “valgono” meno. Le cifre

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Chi va innelriceverà un assegno più basso rispetto a quanti sono usciti dal lavoro negli anni precedenti. È l’effetto dei nuovi coefficienti di trasformazione approvati lo scorso novembre dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Mef, sulla base dell’andamento del pil e della speranza di. I coefficienti sono i parametri utilizzati per “tradurre” il montantevo versato nell’importo dellaspettante e ovviamente variano in base all’età del soggetto che lascia il lavoro: più è alta più sono elevati – e dunque più alta sarà la– perché l’aspettativa diresidua è inferiore. Nel 2023 e 2024, in via eccezionale, i coefficienti erano saliti a causa dell’impatto del Covid. Quest’anno tornano a scendere. La riduzione decisa lo scorso novembre è compresa tra l’1,5% e il 2,18% a parità di età anagrafica.