Zirkzee capolinea anticipato a Manchester | i numeri dell’olandese sono un assist per la Juve

L’attaccante dello United sostituito dopo mezz’ora e in lacrime: tra gol e presenze, i dati dell’ex Bologna e il doppio scenario di mercato a gennaioIlUnited prosegue la sua crisi incredibile. Lunedì sera in meno di 20 minuti il Newcastle aveva già fatto preda dei Red Devils a Old Trafford, portando il 2-0 targato Isak e Joelinton fino alla fine. Fischi su fischi per la squadra di Amorim, accolto come il possibile salvatore della patria dopo ten Hag e ora già finito sulla graticola. Lo United è alla quarta sconfitta consecutiva, le ultime tre senza segnare nemmeno un gol.(Ansafoto) – calciomercato.itIn 19 gare giocate ne ha vinte appena 6, pareggiate 4 e perse ben 9 con una classifica impietosa a dir poco: 22 punti e 14esimo posto, a sole 7 lunghezze dalla retrocessione mentre l’Europa è a +10.