Liberoquotidiano.it - "Teste di...? Perché l'ho detto": Angelo dei Ricchi e Poveri parla dopo l'insulto al concertone

"Mi scuso con i lavoratori e con il pubblico per aver usato parole e toni sconvenienti, inusuali per me, in un momento di concitazionenon si sentiva distintamente la mia voce":Sotgiu deil'episodio avvenuto ieri, martedì 31 dicembre, aldi Capodanno in onda su Rai 1, L'Anno che verrà. Durante il countdown, infatti, rivolgendosi ai foniciha: "Aprite il microfonodi.", probabilmenteaver ravvisato dei problemi tecnici. Il video dell'esclamazione del cantante è subito diventato virale sui social, scatenando un vero e proprio dibattito. Pocola mezzanotte, a scusarsi col pubblico - direttamente dal palco dela Reggio Calabria - è stato anche il conduttore dell'evento, Marco Liorni. "Vi dobbiamo delle scuseci è statoche sembra sia scappata qualche parola sconveniente e volevo scusarmi col pubblico con chi l'ha sentita e si è sentito disturbato da questa espressione sicuramente sconveniente", hail presentatore.