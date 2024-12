Sport.quotidiano.net - Supercoppa Italiana: albo d'oro, marcatori e altre curiosità

Milano, 31 dicembre 2024 - Si avvicina a grandi passi l'appuntamento della Final Four della. Giovedì è in calendario la prima semifinale fra Inter e Atalanta (calcio d'avvio alle 20, ora, con diretta su Canale 5), mentre il giorno dopo andrà in scena la sfida fra Juventus e Milan (con il medesimo programma). L'atto conclusivo è invece previsto per lunedì 6 gennaio. A detenere il titolo è la formazione allenata da Simone Inzaghi, che in occasione della prima edizione con la nuova formula con quattro squadre in lizza, ha sconfitto in finale il Napoli, presentatosi alla manifestazione da campione d`Italia in carica. Per il secondo anno consecutivo ha quindi vinto la squadra detentrice della Coppa Italia, un'inversione di tendenza rispetto alla storia del trofeo: la squadra che arriva alla competizione dopo aver fatto suo lo Scudetto di solito parte in vantaggio, visto che i Campioni d’Italia hanno alzato il trofeo nel 66% delle occasioni finora (24 su 36).