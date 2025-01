Cityrumors.it - Si lancia con l’auto sulla folla, poi apre il fuoco: strage di Capodanno

Almeno 10 morti e 30 feriti dopo questo assalto: ancora non ci sono notizie riguardo l’assalitoreBourbon Street. Di solito, basta parlare di questa storica via di New Orleans e pensi alle luci che brillano, alla musica che esce dai locali, alla gente che balla e si diverte, alle collaninete dai classici balconi. Una festa continua, insomma. Ma nella notte di, purtroppo è stato tutto diverso. Il sogno si è trasformato nell’incubo. Un’auto, piombata all’improvviso. Poi, come se non bastasse, gli spari. Panico totale.Sicon, poiildi(Screenshot Instagram) – Cityrumors.itErano circa le 3 e un quarto del mattino. L’incrocio tra Bourbon e Iberville, come al solito pieno di gente, di turisti, di musica alta.