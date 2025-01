Anteprima24.it - Porta droga in carcere al fidanzato minorenne: presa

Tempo di lettura: 4 minutiEnnesimo tentativo di introdurrenelminorile di Airola, nel Beneventano, sventato dagli Agenti di Polizia Penitenziaria. Come racconta Sabatino De Rosa, vice coordinato regionale campano per il settore minorile del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria, “nel giorno di San Silvestro la Polizia penitenziaria di Airola ha fermato una giovane di etnica rom chevanascosta da consegnare aldetenuto in occasione del colloquio. Laera stata abilmente occultata all’interno di alcuni capi di abbigliamento, che risultavano scuciti e ricuciti in modo professionale per non destare sospetti. Probabilmente, la sostanza stupefacente, di tipo hashish, avrebbe rallegrato la serata dell’ultimo giorno dell’anno se non fosse stato per l’attenzione, la professionalità e lo scrupolo dei poliziotti penitenziari preposti ai controlli sui pacchi in ingresso”.