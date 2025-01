Sport.quotidiano.net - Napoli e Mario Rui al capolinea. La storia e le ragioni del divorzio

Leggi su Sport.quotidiano.net

, 1 gennaio 2025 - La proverbiale crisi del settimo anno è stata fatale perRui e il, che si sono detti addio dopo un'epopea lunga e ricca di alterne vicende. LadiRui aEra il 13 luglio 2017 e il club partenopeo strappava alla Roma il portoghese, di professione terzino sinistro dalle spiccate doti offensive. All'epoca, dietro patrocinio di Maurizio Sarri, un po' in sordina e tra mille perplessità (che in parte sarebbero tornate a galla di tanto in tanto), nacque un rapporto destinato a incidere nellareciproca numeri importanti. Per la precisione, 227 presenze, per un totale di 16.784' in campo, impreziosite da 3 gol e 26 assist. Numeri, appunto, che però non la dicono tutta su quanto accaduto nel frattempo in un legame lungo e anche tormentato nel quale ne sono successe parecchie.