Lanazione.it - Marcialla, in scena lo spettacolo su Galileo ‘L’Amor che (non) move il Sole’

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 1 gennaio 2025 - Unoteatrale suGalilei, per la rassegna del Teatro Comunale Regina Margherita di(Barberino Tavarnelle - Firenze). In Via Amelindo Mori, 20. Sabato 4 gennaio 2025 alle 21.30 va inche (non)il. La compagnia teatrale “I Ragazzi di Campagna” presenta questodi e con Beppe Allocca. La data fa parte della sezione teatro a km 0, con artisti provenienti dal territorio. Un monologo che racconta la vita dello scienziato più importante della nostra storia: colui che ci ha preso per mano nel mondo antico e ci ha portato nel mondo nuovo. Unoscritto seguendo molte ispirazioni: primo fra tutti il capolavoro di Bertolt Brecht, Vita di, ma anche testi dell’”antagonista” Aristotele, come il De Caelo, biografie e molto altro.