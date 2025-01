Pianetamilan.it - Inter, Mkhitaryan: “Domani partita importante. Futuro? Sono felice qui”

, l'affronterà l'Atalanta in occasione della semifinale della Supercoppa Italiana ed il centrocampista armeno Henrikhha parlato in conferenza stampa. In Serie A, le due squadre si stanno contendendo lo Scudetto insieme al Napoli di Antonio Conte. Ecco le dichiarazioni di. "Sto seguendo, anche se non troppo. Citanti miei ex compagni e amici che giocano qui. Per quanto riguarda il, ho un contratto con l'e vedremo cosa succederà a fine stagione, macontento di giocare all'". "Ovviamente la gara disarà molto, sappiamo che l'Atalanta sta giocando molto bene ultimamente. Cercheremo di giocare al meglio per vincere, è moltoper noi continuare a vincere a partire dalla Supercoppa. Faremo del nostro meglio".