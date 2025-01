Ilfoglio.it - Il motomondiale di Luca Lunetta nel nome di Sic

“Mi alzo ogni giorno con un obiettivo in testa: vincere”. Non cerca scorciatoie comunicativequando parla delle sue prospettive future. Il pilota romano classe 2006 è reduce da un’ottima rookie season in Moto3: due podi (3° ad Aragon, 2° a Mandalika), dieci top 10 e 12° posto in classifica generale con 112 punti (migliore degli italiani), da terzo pilota più giovane della griglia. “Sono dati che mi rendono orgoglioso del lavoro fatto” ha spiegato nel corso di una chiacchierata con Il Foglio. “Dietro ci sono sacrifici e rinunce che alla fine faccio con grande piacere, perché correre qui è il mio sogno. Ho dato il 100 per cento: ovvio, è capitato di sbagliare, ma fa parte del bagaglio di esperienze. Dopo le difficoltà iniziali i risultati sono arrivati. Devo ringraziare la squadra, i miei sponsor, il management, la famiglia e tutti quelli che mi stanno vicino”.