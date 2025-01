Gianni Alemanno arrestato la sera di Capodanno, revocata la messa in prova ai servizi sociali

Leggi su Open.online

L’ex sindaco di Roma,, è stato portato poco prima della mezzanotte dinel carcere romano di Rebibbia, dopo che il tribunale di Roma con porocedura di urgenza ha revocato la misura dellainai lavori socialmente utili.aveva chiesto nell’autunno 2023 di potere commutare in quel modo la condanna definitiva a 22 mesi per traffico illecito di influenze, comminata alla fine di un filone del processo Mafia Capitale. L’ex sindaco di Roma, inizialmente accusato di concorso in associazione mafiosa, era poi stato processato e condannato sia in primo che in secondo grado a 6 anni di detenzione per corruzione. La Corte di Cassazione però aveva annullato la condanna e chiesto un nuovo processo per rideterminare la pena per il solo reato considerato esistente, appunto quello di traffico illecito di influenze.