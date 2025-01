Dybala apre un’immobiliare un’agenzia per l’immagine e investe nella fisioterapia Non è il solo nella Roma | anche Pellegrini Mancini e Zalewski diventano imprenditori

Leggi su Open.online

Fra i giocatori di calcio della Asquest’anno sembra essere improvvisamente scoppiata la passione per il business, tanto è che non pochi di loro si sono trasformati improvvisamente in. E se in campo hanno reso un po’ meno del solito forse è proprio perché hanno la testa impegnata nei loro affari personali. La star della squadra Pauloha deciso di mettersi in proprio fondando una società per vendere la sua immagine, fondando una immobiliare e acquistando una quota in una start up. Altri suoi compagni di squadra come Lorenzo, Gianlucae Nicolasono diventati azionisti di una newco fondata per fare acquisizioni che alla fine dell’estate ha fatto il suo primo investimento in una società che ha lanciato un portale di viaggi. Gli affari sono all’inizio e al momento non rendono un granché: ecco cosa è accaduto.