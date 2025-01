Cultweb.it - Cos’è Veganuary? Ecco tutto quello che dobbiamo sapere

è una sorta di sfida, nata da un movimento culturale, che invita le persone a seguire una dieta vegana per il mese di gennaio. Nato nel 2014 in Regno Unito, ha rapidamente guadagnato popolarità, con oltre 620.000 partecipanti nel 2022 (in crescita esponenziale di anno in anno). L’obiettivo è promuovere uno stile di vita rispettoso degli animali e dell’ambiente, offrendo al contempo benefici per la salute. Il passaggio a un’alimentazione a base vegetale può sembrare impegnativo, mafornisce supporto attraverso ricette, consigli nutrizionali e una comunità di riferimento, popolata anche da molte star dello sport e del cinema come Joaquin Phoenix e Lewis Hamilton (che con DiCaprio è titolare di Neat Burger una catena di fast food vegan).Adottare una dieta vegana significa eliminare tutti i prodotti di origine animale, incluse carne, pesce, latticini, uova e miele (che invece i vegetariani mangiano).