Come funziona l' orto del carcere di Modena che rifornisce la dispensa di Bottura

C'è uno chef che «entra ed esce dal» a cadenza regolare . per ritirare le verdure che gli servono in cucina. Francesco Vincenzi gioca con le parole, ma il progetto che porta avanti con convinzione e impegno da circa due anni con Franceschetta 58, il bistrot modenese della Francescana Family, anni è serissimo. Farsi coltivare verdure biologiche tra le mura di una casa di pena ha una marea di implicazioni e un impatto che va ben oltre la stagionalità, i sapori e le esigenze di un menù. Se poi questo avviene in unche quattro anni fa è stato al centro delle cronache per una drammatica rivolta, la portata si accentua ulteriormente. In ballo ci sono uomini e donne, il loro riscatto, seconde opportunità di vita, libertà, un'idea di società che decide di non scartare, le persone prima di tutto.