Noinotizie.it - Brindisi: in 535 per il tuffo di capodanno Stamattina

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:Con l’iscrizione numero 535 (di cui 184 donne e 38 minori) arrivata direttamente alla “Conca”, la XV Edizione del “DI” disi colloca al primo posto nella storia per raccolta di adesioni. Polverizzato quindi il record di 394 iscritti dell’edizione precedente per una crescita esponenziale che dura ormai da 15 anni.La goliardata tutto cuore, che gode del patrocinio della Provincia e del Comune di, si è svolta nel consueto scenario della nota insenatura sul litorale Nord diin località Materdomini, in un contesto meteorologico ideale seppur con cielo a tratti nuvoloso, mostrandosi con tutto il suo bagaglio di novità ai circa 4mila spettatori che hanno affollato il perimetro scoglioso dello specchio d’acqua che ogni anno accoglie i tuffatorini.