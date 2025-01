Iltempo.it - Ascolti tv, Liorni o Panicucci? Con chi hanno brindato gli italiani a Capodanno

Leggi su Iltempo.it

Glitv e i dati Auditel di martedì 31 dicembre 2024 vedono in prime time su Rai1 L'anno che verrà presentato da Marcoda Reggio Calabria conquistare, in calo rispetto a un anno fa, il 36.8% di share pari a una media di 5.383.000 spettatori e, dall'1.01 all'1.36, una media di 2.843.000 teste pari al 33.6% (la Buonanotte andata in onda fino all'1.54, ha segnato 1.911.000 irriducibili pari al 28.3% di share). L'anno scorso, ilRai condotto da Amadeus aveva invece ottenuto una media di 6.202.000 spettatori pari al 40.1% di share e, dalle 1.00 all'1.38, 3.601.000 teste pari al 40.7%. Su Canale5,in musica 2025 condotto da Federicae Fabio Rovazzi in diretta da Catania ha attirato una media di 3.395.000 persone pari al 25.3% di share - After MIdnight (della durata di 5 minuti): 1.