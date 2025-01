Justcalcio.com - ‘Arsenale? Manchester United? Non mi faccio mai coinvolgere nelle finestre di trasferimento: lascio che siano i miei uomini a prendere in mano le cose. Se qualcosa deve succedere, andrà a posto’: Ivan Toney spiega la motivazione che l’ha portato ad unirsi alla Saudi Pro League

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:ha rivelato i fattori motti che lo hanno visto lasciare l’ovest di Londra perall’Al-Ahli, squadra dellaPro, quest’estate.Il 28enne ha perso gran parte della stagione 2023/24 a causa della sua squalifica di otto mesi per aver violato le linee guida sul gioco d’azzardo, ma la stagione precedente aveva segnato ben 20 gol in Premierper il Brentford.Unin una delle migliori squadre del campionato è stato a lungo discusso, lasciando alcuni scioccati dal suo passaggio all’Arabiata, mentre altri che hanno effettuato unsimile di solito lo fanno in un momento successivo della loro carriera.rivela attrazione per la Prota e evitamento delledirivela di essere il meno coinvolto possibile nela causa delle esperienze passate (Credito immagine: Getty Images)“Arsenale?? Non sono mai stato coinvoltodi, perché quella volta che l’ho fatto, si è rotto ed ero devastato”, diceQuattroQuattroDue in un’intervista esclusiva.