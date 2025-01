Spazionapoli.it - Altro che rinnovo, il Napoli ha deciso per l’addio: non prolungherà

Leggi su Spazionapoli.it

Ultime Calcio– Settimane febbrili in casa azzurra per quanto riguarda la gestione dei rinnovi di contratto: il club partenopeo haperdel suo calciatore, senza prolungare l’accordo in essere.Le ultime notizie legate al calcioparlano di una società molto attiva sul mercato. L’obiettivo è quello di regalare ad Antonio Conte una rosa di tutto rispetto, aumentando le alternative a disposizione del tecnico leccese, che ha chiarito di non voler firmare per obiettivi minimi. Il presidente Aurelio De Laurentiis, nel messaggio di auguri di quest’oggi, ha avuto modo di ribadire che l’obiettivo principale resta quello del ritorno in Europa, ma è chiaro che i risultati portano a sognare un’intera piazza.Frattanto, tiene banco la questione relativa ai vari rinnovi di contratto.