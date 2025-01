Pianetamilan.it - Allenamento Milan, le ultime news da Riyadh sulle condizioni di Pulisic e Leao

Leggi su Pianetamilan.it

Ilha svolto nel pomeriggio (15:30 ora italiana) il primo(Arabia Saudita) dove prenderà parte alla 'Final Four' della Supercoppa Italiana: venerdì 3 gennaio, alle 20:00 ora italiana, all'Al-Awwal Park, sarà infatti in programma la seconda semifinale della competizione contro la Juventus di Thiago Motta. Arrivano notizie positive, per il nuovo allenatore Sergio Conceicao, sul fronte Christian. L'esterno offensivo statunitense, infatti, si è allenato ancora in gruppo e, pertanto, è recuperato per la partita contro i bianconeri. Pronto per giocare. Discorso diverso, invece, per quanto concerne Rafael. L'attaccante portoghese, nel pomeriggio, sul terreno di gioco del 'Prince Faisal Bin Fahd Stadium', stadio dell'Al-Shabab di Fatih Terim, ha svolto lavoro personalizzato sul campo.