Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 31-12-2024 ore 10:30

Leggi su Romadailynews.it

DEL 31 DICEMBRE ORE 10.20 GINA PANDOLFOUN SALUTO E BEN RITROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLANELLA CAPITALE SI SVOLGE OGGI DALLE 14.00 ALLE 15.30, LA XIII EDIZIONE DELL’EVENTO SPORTIVO “WE RUN ROME”EVENTO SPORTIVO SULLA DISTANZA DI 10 KM E UNA GARA NON COMPETITIVA SULLA DISTANZA DI 5 KMPARTENZA E ARRIVO DELLA GARA COMPETITIVA: TERME DI CARACALLATRA LE STRADE E LE PIAZZE INTERESSATE DALLA MANIFESTAZIONE ANCHE VIA DEI CERCHI, VIA DEL TEATRO MARCELLO, PIAZZA DI SPAGNA, PIAZZA DEL POPOLO E PIAZZA DI PORTA CAPENA. ALLE 07.00 SONO SCATTATE LE PRIME CHIUSUREDALLE ORE 08.00 CHIUSA LA CENTRALE DI VIA TERME DI CARACALLA.DALLE 13.15 CHIUSURE DELLE STRADE SULL’INTERO PERCORSO.PREVISTA ALLE 18.00 LA RIAPERTURA DI VIA DELLE TERME DI CARACALLA.