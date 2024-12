Lanazione.it - Ucciso a Campi, oggi autopsia. Ferite mortali a pancia e schiena. Mou colpito da due persone diverse

Firenze, 31 dicembre 2024 – Stringere il cerchio delle centinaia diin strada dopo una notte di musica e alcol, fino alla mano o alle mani che hanno inferto i cinque colpi fatali a Maati Moubakir, il 17enne accoltellato a morte all’alba di sabato in via de Tintori a. È questo che da più di 24 ore i carabinieri della compagnia di Signa con i colleghi del nucleo investigativo di Borgo Ognissanti, coordinati dal pm Antonio Natale stanno tentando di fare. I primi risultati sono arrivati passando al setaccio una rosa di telecamere che potrebbe risultare fondamentale e far scattare i primi fermi per i sospettati. Diciassettenne accoltellato eBisenzio, il luogo del delitto Fra le telecamere oltre a quelle del supermercato Coop davanti alla quale è stato trovato il cadavere, ci sono le sette presenti sul bus 30 di Autolinee Toscane.