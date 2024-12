Oasport.it - Tour de Ski: Slind beffa Johaug all’ultimo e vince la 20 km a Dobbiaco, Ganz miglior italiana

Proprio quando tutto sembrava pronto per proclamare Theresevincitrice della 20 km a tecnica libera dicon partenza a intervalli, arriva lafinale che matura nel giro di poco meno di quattro chilometri. Astrid Oeyre, infatti, riesce are l’illustre connazionale per 3?3, riuscendo così a prevalere con il tempo di 48’54?9. In sostanza, doppietta Norvegia totale in terraalla vigilia dell’inseguimento che potrà creare ulteriori tipi di scossoni relativamente alla classifica.Detto di, al terzo posto ci va una regolarissima Kerttu Niskanen: la finlandese, di fatto, cede secondi solo nel finale e chiude a 20?3 da, precedendo non una, ma due colleghe. Già, perché finiscono con lo stesso tempo sia la tedesca Victoria Carl che un’ottima Katherine Stewart-Jones, con la canadese in grado anche di guadagnare rispetto anel finale nell’ordine dei 10 secondi e 5 decimi.