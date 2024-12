Thesocialpost.it - Supermercati, ecco quali saranno aperti a Capodanno e il 1 gennaio (e in quali orari)

Leggi su Thesocialpost.it

nelle prossime ore? Una domanda che tanti italiani si stanno ponendo, mentre cercano di gestire da un lato gli ultimi preparativi per la notte die dall’altra pranzi e cene del 12025., allora, un elenco deiche apriranno, con fascee anche straordinarie proprio in occasione delle feste, e di quelli che invece hanno deciso di chiudere. Da Carrefour a Esselunga, passando per Coop, Conad e Lidl vediamo come hanno deciso di regolarsi alcune delle più importanti catene presenti in Italia.Carrefour, Coop e ConadMolti punti vendita Carrefour rimarrannoil 31 dicembre ma chiuderanno il 1°. Glipotrebbero in ogni caso subire delle variazioni, sul sito si possono vedere aperture e chiusure di tutti i punti vendita.