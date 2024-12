Ilfattoquotidiano.it - “Sono tre giorni che combatto con questo grande dolore, voi non ve ne siete accorti ma devo correre a casa”: Pamela Petrarolo lascia il Grande Fratello

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Ma nel periodo di Natale non si è tutti più buoni? Di certonon vale nelladel “”, che nella puntata del 30 dicembre ci ha fatti assistere a una litigata a dir poco epica tra Ilaria Galassi e Maria Monsè. È dovuta intervenireper dividere le due contendenti che, altrimenti, chissà cosa avrebbero combinato.Tutto è nato da una clip che ha evidenziato come Monsè e la figlia Perla Maria non siano ben viste dagli altri inquilini. “Ma ‘ndo vai c’hai 50 anni dovresti essere un esempio per tua figlia” ha detto, e Ilaria ha rincarato la dose: “Ma pensa come stai col cervello a 50 anni, dopo la terza volta che fai il reality”. Rientrati in studio Maria Monsè ha replicato a tono attaccando Ilaria Galassi svelando presunti retroscena: “Quando l’ho incontrata a una trasmissione che avevamo registrato mi ha detto che non riusciva neanche a fare il provino al GF.