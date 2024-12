Lanazione.it - Scuola, stop agli accorpamenti. La giunta regionale ricorre al Tar

Leggi su Lanazione.it

Latoscana ha approvato nell’ultima seduta il pianodel dimensionamento della rete scolastica e dell’offerta formativa per l’anno scolastico 2025-2026 ma ha sospeso i 14imposti dal Governo. Un provvedimento preso in attesa che vengano rivisti i numeri in quanto la stima della popolazione scolastica toscana utilizzata come parametro per la determinazione del contingente organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi risulta inferiore rispetto al dato effettivo comunicato dall’Ufficio scolasticodella Toscana riferito a novembre 2024. Pertanto, secondo latoscana, gliprevisti in tale decreto risultano basati su conteggi errati. "Il Ministero dell’istruzione non ha proceduto all’aggiornamento annuale – ha detto il presidente Eugenio Giani – mantenendo validi i contingenti di organico di dirigenti scolastici e direttori dei servizi generali e amministrativi di tutte le Regioni fissato con il decreto interministeriale del 30 giugno 2023.