Sarno il sindaco Squillante | La Notte Bianca sarà un’esplosione di energia e vitalità tipiche del Sud

Tempo di lettura: 2 minutisi prepara a ospitare uno degli eventi più attesi dell’anno: il 5 gennaio 2025, in piazza 5 Maggio,Franco Ricciardi il protagonista indiscusso della– aspettando la befana.“Ladidel Sud – ha dichiarato ilFrancesco-. Siamo orgogliosi di ospitare nuovamente aFranco Ricciardi, un artista straordinario, richiestissimo e amatissimo non solo dai giovani ma da tutte le generazioni. È una figura di spicco della scena musicale, capace di unire con la sua musica persone di ogni età e provenienza”.Franco Ricciardi, nel 2014, ha vinto il David di Donatello per la migliore canzone originale con il brano “‘A verità”, tratto dal film Song’e Napule. Nel 2018 ha replicato il successo con la canzone “Bang Bang”, dal film Ammore e malavita, per la quale ha ricevuto anche il Nastro d’Argento e il Ciak d’Oro.