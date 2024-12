Professore che ne pensa di Mussolini? poi piovono pugni in faccia al docente anti-fascista

Leggi su Dayitalianews.com

Una violenza brutale e gratuita quella di cui è rimasto vittima un36enne di un istituto di Iseo, nel bresciano. L’uomo, residente in un comune della periferia bresciana, ha denunciato di essere stato colpito da almeno 7da un ragazzo italiano di 20 anni, che non avrebbe riconosciuto tra i suoi alunni o ex alunni. A fatica ilè riuscito a divincolarsi dal suo aggressore ed è stato poi accompagnato all’ospedale Civile a bordo di un’ambulanza. Alsono stati diagnosticati 10 giorni di prognosi a causa delle varie ferite riportate: un occhio tumefatto, contusioni varie al setto nasale e vari bernoccoli sulla testa. Nei prossimi giorni dovrà sottoporsi ad ulteriori visite specialistiche che potrebbero evidenziare altre ferite o traumi.L’aggressione immotivata alL’aggressione risale al 28 dicembre, tra il Carmine e San Faustino a Brescia, e ilha sporto denuncia ai carabinieri di piazza Tebaldo Brusato con l’accusa di lesioni personali.