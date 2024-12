Ilrestodelcarlino.it - Polizia, un anno in prima linea. Più di 50 arresti e 174 denunce. Lesioni e stalking, 20 nei guai

Oltre 50 persone arrestate dallain un, più di 100 chili di droga scovata e sequestrata. Minacce,, maltrattamenti ei reati commessi con maggiore frequenza, 20 gli ammonimenti per questi ultimi due reati. Sono i numeri del 2024 resi noti dalla Questura di Macerata. In questo, sono state tratte in arresto 53 persone da parte della squadra Volanti e della squadra Mobile. Tra i fatti di cronaca più importanti vverati l’arresto di due uomini, accusati di aver messo a segno una rapina in concorso nella stazione di servizio di Tolentino. I due dopo aver minacciato con un coltello il benzinaio ed essersi fatti consegnare il portafoglio si sono dati alla fuga ma sono stati intercettati e bloccati. Per quanto riguarda le rapine in autogrill, sono stati denunciati due italiani per i reati di rapina aggravata in concorso commessi nelle stazioni di servizio di Tolentino e Montecosaro, quest’ultima sia verso mare che in direzione monti.