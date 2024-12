Mistermovie.it - Mister Movie | Come Risparmiare dopo gli Aumenti degli Abbonamenti Streaming di Disney+, Paramount+ e Netflix

Il settore dellosta vivendo una trasformazione significativa con l’aumento dei costisu piattaforme popolari. Questi rincari, seppur motivati dalla crescente competizione e dall’aumento delle spese operative, stanno spingendo molti utenti a rivalutare le proprie scelte in termini di.Glidi: Tra Incremento dei Ricavi e Possibile DisaffezioneA partire dal mese di ottobre,ha introdottosostanziali per i suoi“Standard” e “Premium”. Le tariffe annue potrebbero aumentare fino a 24 sterline, ovvero circa 2 sterline in più al mese. Questa strategia si allinea a una politica di rafforzamento dei ricavi, già evidente con l’imposizione di un costo aggiuntivo di 4,99 sterline per la condivisioneaccount al di fuori del nucleo familiare.