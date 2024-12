Ilgiorno.it - Milano, incendio in un locale del Politecnico: i vigili del fuoco fanno allontanare gli studenti

, 31 dicembre 2024 – Unsi è scatenato nella tarda mattinata di oggi, intorno alle 11,30, in undeldi piazza Leonardo da Vinci. L’allarme dato tempestivamente e l’intervento altrettanto veloce deidel– che sono arrivati con un’autopompa – ha permesso di circoscrivere l’entità delle fiamme. Glipresenti in quel momento nelle aule vicine sono subito stati allontanati. Nessuno di loro è tuttavia rimasto ferito o intossicato. Il 118 ha tuttavia inviato a scopo preventivo un’ambulanza e un’automedica. Le fiamme sono subito state circoscritte. Non ci sono stati praticamente danni. Una volta fatto arieggiare il, le persone sono state fatte rientrare. Aidelil compito di risalire alle cause dell’. L’edificio è stato comunque dichiarato agibile e sia glisia il personale dell’ateneo sono stati fatti rientrare.