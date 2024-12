Milan Conceicao | Perché sono qui? E’ una delle migliori squadre del mondo a livello storico

Leggi su Sportface.it

“Sergioè il nuovo allenatore del. Il tecnico portoghese è reduce dall’esperienza al Porto, con cui ha rescisso il contratto al termine della stagione 2023/2024 per disaccordi con la società. Nel corso della sua esperienza pluriennale sulla panchina del club, ha collezionato tre titoli nazionali. Ora,si prepara a guidare i rossoneri nella seconda metà del campionato, dopo l’esonero di Paulo Fonseca. Si tratta di un momento delicato per la formazione diello, ottava in classifica con 27 punti. Ilè impegnato su un altro fronte, quello della Champions League, dove ha collezionato 12 punti in sei partite ed è dodicesimo nel maxi-girone. Oggi,è aello per la classica conferenza stampa di presentazione, prima di volare in Arabia Saudita. Il, infatti, dovrà sfidare la Juventus nella semifinale di Supercoppa il 3 gennaio 2025.