Menomale che non hanno sentito E invece… Bufera su Tommaso del Grande Fratello

Leggi su Caffeinamagazine.it

, il Natale è già passato. Lo si è capito dal tenore delle discussioni, anzi delle liti, tra diversi concorrenti nell’ultima puntata. Helena e Shaila non se le sono mandate a dire, ma pure Maria Monsé e Ilaria Galassiavuto un duro faccia a faccia. Quest’ultima, poi, se l’è presa pure con la modella brasiliana per le sue parole sui figli. Fatta fuori Pamela Petrarolo, c’è stato un altro protagonista inatteso della serata.Stiamo parlando diFranchi che prima si è preso un rimprovero dai toni molto duri da Alfonso Signorini e poi ha scatenato il caso sui social per una frase infelice. Il suo rapporto con Mariavittoria è sicuramente maturato rispetto ai tentennamenti iniziali. Anche in questo caso la coinquilina ha difeso l’idraulico toscano, ma sui social è scoppiato il putiferio.