Liberoquotidiano.it - Mattarella: 'patriottismo si manifesta in impegno quotidiano nostri concittadini'

Roma, 31 dic. (Adnkronos) - "Siamo tutti chiamati ad agire, rifuggendo da egoismo, rassegnazione o indifferenza. Nella quotidiana esperienza di tantisiun sentimento vivo, sempre attuale, dell'idea di Patria". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, nel messaggio di fine anno. "Mi ha colpito, di recente, l'entusiasmo degli allievi della nostra Marina militare, su nave Trieste, all'avvio del loro servizio per l'Italia e per i suoi valori costituzionali. Come stanno facendo in questo momento tantimilitari in diversi teatri operativi. Ad essi rinnovo la riconoscenza della Repubblica.-ha proseguito il Capo dello Stato- è quello dei medici dei pronto soccorso, che svolgono il loro servizio in condizioni difficili e talvolta rischiose.