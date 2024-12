Agi.it - Mattarella agli italiani: "Tradurre in realtà il messaggio della speranza del Papa"

AGI - "Mai come adesso la pace grida la sua urgenza. La pace che la nostra Costituzione indica come obiettivo irrinunziabile, che l'Italia ha sempre perseguito, anche con l'importante momento quest'annopresidenza del G7. La pace di cui l'Unione Europea è storica espressione". Lo ha detto il PresidenteRepubblica, Sergio, nel corso deldi fine anno. "La notte di NataleFrancesco - cui invio auguri pieni di riconoscenza - ha aperto il Giubileo, facendo risuonare nel mondo il richiamo alla. Quelle di questa sera sono ore dinel futuro, nell'anno che viene. Tocca a noi saperlain realta'", ha esortato detto il PresidenteRepubblica. Ecco i punti salienti del discorso. "Le barbarieguerra non risparmia nemmeno il Natale" "Nella notte di Natale si è diffusa la notizia che a Gaza una bambina di pochi giorni è morta assiderata.