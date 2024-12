Ilrestodelcarlino.it - Marche, l’effetto Beko

Lava avanti senza esitazioni verso i licenziamenti: ad ora è confermato il taglio di 1.935 dipendenti, oltre 700 dei quali lavorano nelle. L'azienda turca di elettrodomestici lo ha confermato in audizione in commissione Attività produttive alla Camera; a metà gennaio è previsto comunque un nuovo tavolo al ministero del Made in Italy ma ad ora non ci sono segnali di retromarcia. Per letutto questo significa quasi 400 esuberi tra operai (66 a Melano), impiegati e dirigenti (circa 300 tra ridimensionamento degli uffici e chiusura dell'unità di ricerca e sviluppo) a Fabriano, in provincia di Ancona e circa 320 a Comunanza, in provincia di Ascoli Piceno, per la chiusura totale dello stabilimento entro il 2025. Tutto questo è una bomba sociale per un regione dove l'economia non corre, ancora appesantita dalle ferite del terremoto e da un processo di deindustrializzazione che ha colpito proprio il distretto degli elettrodomestici di Fabriano.