Lee Jung-jae star di SQUID GAME sarebbe in trattativa per un ruolo nel MCU

Lee-jae,diinper unnel MCUDopo i ruoli di spicco indi Netflix e The Acolyte di Disney+, l’attore sudcoreano Lee-jae potrebbe entrare a far parte del Marvel Cinematic Universe. Secondo lo scooper MTTSH,-jae è in trattative per unnon rivelato nel MCU.Non abbiamo dettagli su chi potrebbe interpretare, ma è probabile che non si tratti di un eroe o di un cattivo specifico. È risaputo che Kevin Feige si rivolge ad attori con cui desidera lavorare senza avere in mente un personaggio in particolare, ed è anche possibile che a-jae sia stata data la possibilità di scegliere tra diversi ruoli.In realtà non è la prima volta che si vocifera di unMarvel per l’attore, visto che l’anno scorso si era parlato di lui in trattative per interpretare Mr.